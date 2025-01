Paris Radio Show : Broadcast-associés propose une démonstration de radio FM temporaire

Avec une console numérique Axel Technology 3000 Plus, des perches Yellowtec, des micros avec des bonnettes personnalisées, un automate Broadcast pour motoriser un programme composé de surprises, de jeux et d’interviews, un émetteur Ecreso FM AiO séries de 1 KW, un traitement de son Deva DB6400 et un dipôle FM perché au-dessus du stand de Broadcast-associés, les visiteurs peuvent se rendre compte de la facilité et de la simplicité avec lesquelles on peut créer, de A à Z, et très rapidement, une station FM.

Celle-ci proposera d’ailleurs un programme spécifique durant les deux journées en accueillant, à son micro, les professionnels et passionnés de passage devant le stand L76 de Broadcast-associés.