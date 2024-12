L’avenir de la radio et de l’audio digital en débat

Lors de cette conférence, animée par Fabrice Gauthier, directeur général de Broadcast-associés, quatre intervenants viendront partager leurs expertises et leurs réflexions. Parmi eux, Katia Sanerot, directrice générale associée de Louie Media, apportera son regard sur les évolutions du podcast et de l’audio digital. Kévin Moignoux, président de la Fédération des Radios Privées, interviendra pour évoquer les dynamiques de la radio FM et DAB+ dans un paysage en transformation. Régis Verbiguié, directeur général de RadioPlayer France, et Guy Detrousselle, de Médiamétrie, enrichiront les discussions avec des données clés sur les pratiques d’écoute et l’impact des technologies.