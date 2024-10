Katia Sanerot, nouvelle présidente du PIA

"Nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour faire reconnaître pleinement le podcast natif professionnel et renforcer la structuration de ce secteur. Il est crucial que ce média, qui se distingue par sa créativité, son innovation et sa diversité, obtienne enfin la reconnaissance et la place qu'il mérite dans le paysage culturel et économique. À ce jour, le podcast reste la seule industrie culturelle à ne bénéficier d'aucun dispositif de soutien. Le PIA continuera à défendre les entreprises du podcast natif, en relevant collectivement les nombreux défis qui se présentent à nous, que ce soit sur les sujets techniques, d’innovation, de maîtrise de la distribution, et le respecte des droits de l’ensemble de la chaine de valeur" a déclaré Katia Sanerot.