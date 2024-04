Chérie FM : un concert "Super Privé" avec KYO à Lille

Durant cette émission, les Lillois pourront poser leurs questions aux membres du groupe et gagner les dernières places pour assister au concert du soir. Et, à quelques heures du concert, l'animateur Didier Bonicel sera en direct des coulisses du casino Barrière dàs 17h pour recevoir Benoît Poher, Florian Dubos, Nicolas Chassagne et Jocelyn Moze.

En 2023, KYO a célébré les 20 ans de son album "Le Chemin" et à cette occasion a proposé une édition spéciale de l'opus avec des reprises de ses titres cultes, de "Comment te dire" à "Je saigne encore" en passant par "Dernière danse" avec Coeur de Pirate ou "Je cours" avec Nuit Incolore...