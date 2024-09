Un nouveau "Grand Live" organisé par Radio Contact

Radio Contact est la première radio régionale au Nord de Paris, avec une cible familiale et un cœur de cible de 25/49 ans. Des portes de Paris à la côte d’Opale et de la Baie de Somme à la frontière belge, la radio est diffusée sur 26 fréquences réparties sur 7 départements.

Elle se positionne comme "la radio régionale et familiale des Hauts-de-France : une radio dynamique, positive et populaire".