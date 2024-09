Aix-en-Provence accueille le "NRJ Green Live"

Grâce à l'union de NRJ avec le 6MIC et l'ONG World Cleanup Day, le "NRJ Green Live" proposera une fois de plus des performances d’artistes tout en mettant en avant des initiatives écologiques avec les associations présentes et en encourageant les auditeurs de NRJ et le public à adopter des comportements plus respectueux de l’environnement.

Boris Way et Henri PFR sont deux DJ influents dans le monde de la musique électronique, chacun marquant la scène avec son style, son originalité musicale et sa capacité à engager le public à travers ses performances et collaborations. Ils continuent d’évoluer et de marquer leur empreinte dans l’univers de la musique électronique en se produisant sur les plus grandes scènes comme Ibiza ou Tomorrowland...