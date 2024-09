Belgique : "La Soirée de Tonton" avec Radio Contact

Les auditeurs doivent se préparer à danser toute la nuit sur les sons les plus emblématiques des plaisirs coupables de Tonton. L'occasion de revivre les années 80, 90 et 2000 mais aussi de rencontrer leurs animateurs préférés.À l’occasion de l'émission "La Meilleure Friterie "et pour bien commencer la soirée (ou finir sa journée), Sophie Pendeville s’invitera aux abords du Wex et prendra les commandes, de 18h à 21h, d'un authentique fritkot pour offrir un maximum de paquet de frites.Pour patienter jusqu'à " La Soirée de Tonton ", les auditeurs ne doivent pas manquer la Playlist de Tonton du lundi au vendredi de 10h à 11h sur Radio Contact. Mais aussi à tout moment sur la webradio dédiée.