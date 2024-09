"ENTR" de France Médias Monde reçoit le prix franco-allemand du journalisme

L'offre ENTR est 100% numérique et dédiée aux jeunes européens, en neuf langues (français, allemand, anglais, bulgare, hongrois, néerlandais, polonais, portugais, roumain). Elle est éveloppée depuis 2021 par France Médias Monde et Deutsche Welle en partenariat avec une dizaine de médias et d’organisations de la société civile en Europe, propose des contenus diffusés sur Facebook, Instagram YouTube, TikTok et X, sur toutes les thématiques qui suscitent l’intérêt des jeunes et les font réagir. Au premier semestre 2024, ENTR a cumulé près de 70 millions de vidéos vues et comptabilise plus de 270 000 abonnés sur les réseaux sociaux.