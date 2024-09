Black Friday : NRJ Global inaugure les "Priority days"

Ce dispositif promet d'offrir un accès anticipé à l’espace publicitaire, de garantir la pression publicitaire et de construire son mediaplanning avec un service jusqu'à 100% du spot à spot demandé. Il sera disponible à l’achat du 1er au 14 octobre 2024, exclusivement en ligne via un site dédié et sécurisé.

Ce dispositif se compose de 4 gammes de lots cumulables : "Full access", "Golden", "Silver" et "Opportunity".

Construite sur des GRP 25-49 ans, l'offre concerne les radios NRJ, Nostalgie, Chérie FM, Rire & Chansons, ou plusieurs stations à la fois, pour une diffusion de campagne sur la période du 18 novembre au 1er décembre 2024.