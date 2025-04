NRJ Global explore les ressorts créatifs de l’audio

Laurent Allias, de son côté, a insisté sur l’expertise requise pour concevoir des campagnes audio pertinentes. Il a souligné : "L’audio est un média tellement exigeant que nous constatons que les meilleurs créatifs sur la radio et l’audio sont ceux qui ont 20 ou 30 ans d’expérience, qui arrivent à allumer quelque chose, dans un temps très court, avec juste des mots ou des sons. L’audio a ce pouvoir de suggestion qui est assez puissant, on ne dévoile pas tout, on ne montre rien". Son analyse met en lumière les contraintes spécifiques à la création sonore, qui mobilise des compétences narratives très précises.

En initiant ces échanges, NRJ Global entend proposer un espace de réflexion sur les nouveaux usages de l’audio et cherche à décrypter les leviers de transformation du média audio et à nourrir les stratégies des professionnels de la communication.