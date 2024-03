Les radios de NRJ Group se mobilisent pour les femmes

Les journalistes des 3 radios NRJ, Nostalgie et Chérie intègrent dans leurs flashs du vendredi 8 mars, des informations axées sur la Journée internationale des droits des femmes et proposeront des interviews de femmes connues ou anonymes dont le quotidien, la profession, la passion font avancer la cause féminine.

Par ailleurs, chaque radio met en place un programme personnalisé. Sur NRJ, des interviews exclusives de personnalités féminines influentes. Sur Nostalgie, une émission "80 minutes chrono" à partir de 19h autour des artistes féminines qui ont marquées les années 80 avec la promesse : "elles ont marqué les années 80, vous allez passer 80 minutes avec elles". Sur Chérie FM, une programmation musicale 100% féminine toute la journée et un Top Horaire tout au long de la journée annoncé par une artiste féminine.