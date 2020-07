Ce qui change sur Europe 1 à la rentrée

Que pourront entendre les auditeurs d'Europe 1 la saison prochaine sur notre antenne ? Au terme de cette saison 2019-2020, Europe 1 prépare d'ores et déjà sa grille pour la saison prochaine, entre maintien d'émissions déjà installées et arrivées de nouvelles recrues. Invitée jeudi de Philippe Vandel, dans Culture Médias, Constance Benqué, présidente de Lagardère News et d'Europe 1 a décrit ses objectifs, et détaillé les principaux changements. Lors de la saison 2020-2021, "on va poursuivre l'installation de la grille", annonce-t-elle, estimant que cette année, "nous avons répondu aux attentes". Europe 1 veut notamment faire encore "monter en gamme les tranches d'info, particulièrement celles de la matinale, avec des journaux enrichis, plus longs, de l'analyse".