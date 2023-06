Alice Ferney, lauréate du Prix Littéraire Europe 1 - GMF 2023

Lancé en 2020 par Europe 1 et GMF, le Prix Littéraire Europe 1 – GMF récompense les valeurs de collectif, de solidarité et d'engagement, à travers une sélection d'ouvrages forts. Son jury accueille chaque année une quinzaine de personnalités et journalistes d'Europe 1, de personnalités issues du monde des Lettres et de la haute fonction publique, de GMF et de deux auditrices de la station. Cette année, le jury a salué un roman dont l'histoire plonge le lecteur au cœur de la tourmente d’une enseignante qui doit se battre face au soupçon et à l'adversité.

"Alice Ferney met son talent au service d’une histoire touchante et grave. Elle s’empare d’un thème peu traité et fascinant : l’innocence coupable" a déclaré Nicolas Carreau, parrain de cette nouvelle édition.