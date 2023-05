Agora Côte d'Azur au Festival de Cannes

Du mercredi 17 au samedi 27 mai, les radios pourront retrouver les chroniqueurs Pascal Gaymard, Hervé Millet et David Chhouy pour découvrir la Sélection officielle avec la présentation et les critiques d’une sélection de films projetés la veille en compétition officielle, à "Un Certain Regard", "Hors Compétition", en "Séances de Minuit", à "Cannes Première, e en séances spéciales...Chaque jour du festival, dès 15h, les radios qui le souhaitent pourront télécharger la chronique du jour, produite par l'équipe d'Agora Côte d’Azur, disponible ICI Les radios s'engagent simplement à remplir une fiche de diffusion qu'elle peuvent recevoir en effectuant une demande par mail à festivaldecannes@agoracotedazur.fr