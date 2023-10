France Musique et la Sacem lancent le 2e Prix des auditeurs de la musique de film

Mélomanes et cinéphiles sont invités à voter en ligne du lundi 6 novembre au dimanche 3 décembre sur le site francemusique.fr pour leur musique préférée parmi une sélection de 13 films sortis en salles ou sur les plateformes entre décembre 2022 et novembre 2023.

À l’issue de ce vote, le Prix des auditeurs France Musique - Sacem de la musique de film sera décerné le 2 février 2024 à l’Auditorium de Radio France. Le lauréat se verra proposer un contrat de commande d’œuvre inédite par Radio France, qui sera créée en 2025 par l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Comme l’an dernier, la webradio Musique de films de France Musique proposera une programmation autour des compositions sélectionnées dans une playlist de 3 heures conçue par Benjamin Hertz et Robert Rudolf.