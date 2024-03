France Culture lance la 10e édition du Prix Cinéma des étudiants

Tous les étudiants, quelle que soit leur filière, peuvent intégrer le jury du Prix cinéma des étudiants France Culture sur simple inscription. Une fois la participation validée, les jurés reçoivent les liens de visionnage des films et accèdent aux forums de discussions sur la plateforme Discord afin de débattre et de croiser leurs regards. Les étudiants pourront poser des questions aux réalisateurs des films lors de rencontres virtuelles animées par France Culture, SensCritique et l’ACID. A l’issue de ce parcours de visionnage et d’échanges, les membres du jury seront appelés à voter en ligne pour élire les lauréats.Les Prix seront remis par les étudiants lors d’une cérémonie sur la Croisette à l’occasion du Festival de Cannes.Le détail des conditions de participation est à consulter ICI