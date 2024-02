Europe 1 : une semaine spéciale consacrée au cinéma

À partir du 19 février, et durant toute la semaine, les auditeurs retrouvent dans l'émission de "Culture Médias" (de 9h30 à 11h avec Thomas Isle), les chroniques culturelles cinéma d’Olivier Benkemoun et musicales de Joe Hume.

Ceudi 22 février, dès 21h, Joe Hume offrira aux auditeurs une émission spéciale autour des musiques de films dans "Hey Joe !". Il proposera une playlist spéciale cinéma, regorgeant de chansons cultes provenant des bandes originales de films. Dans "Quelle histoire !", Joe Hume reviendra sur les histoires des chanteuses et chanteurs césarisés tels que Vanessa Paradis, Jacques Dutronc, Eddy Mitchell et Philippe Katerine.