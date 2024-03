"Les Pestacles UGC" en partenariat avec France Inter

France Inter, première radio de France, est partenaire de l’événement. Afin d’enrichir l’expérience, les 12 films seront précédés de la diffusion d’extraits des podcasts France Inter "Les Odyssées et Bestioles". Cette innovation permettra aux petits et grands de plonger dans les aventures des grandes figures de l’histoire et de découvrir le monde animal dans un environnement immersif unique.

"Avec son offre de podcasts jeunesse qui cumule aujourd’hui plus de 100 millions d’écoutes, France Inter souhaite proposer aux familles une alternative à la surexposition aux écrans des smartphones et sensibiliser les plus jeunes aux vertus de l’écoute. Je suis donc très heureuse que France Inter, partenaire majeur du cinéma en France, s’associe à UGC pour cette belle initiative familiale et éducative" a indiqué Adèle Van Reeth, directrice de France Inter...