8.3 millions d'auditeurs pour les 131 stations des Indés Radios

La vague d’avril-juin est en constante progression depuis 2016 pour les Indés Radios avec 95 000 auditeurs quotidiens supplémentaires entre 2016 et 2017 et une hausse de 102 000 auditeurs quotidiens entre 2017 et 2018. En deux ans, les Indés Radios ont gagné 197 000 auditeurs. À noter également que leur part d’audience se porte à 11%. Elle est donc stable sur un an et en légère progression de 0.1 point sur une vague. "Nous sommes fiers de constater que nos auditeurs plébiscitent toujours autant nos programmes locaux, régionaux et thématiques. N’oublions pas que nous couvrons 95% du territoire national, des villes les plus grandes aux zones les moins denses. C’est une offre unique dans le paysage audiovisuel français. Nous sommes donc attachés à ce que la mesure d’audience demeure la plus fine possible" a souligné ce matin Jean-Eric Valli, Président des Indés Radios.