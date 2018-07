Radio Orient en hausse en Île-de-France

Ce résultat, en progression, confirme la vague précédente de 1.3 d'audience cumulée et montre également une forte progression en part d'audience.Radio Orientse félicite de l'arrivée de nouveaux auditeurs qu'elle espère fidéliser et dont elle se fera "un devoir de satisfaire les attentes en termes de diversité, de proximité et de vivre ensemble".

Rappelons que, depuis juin dernier, Radio Orient diffuse ses programmes, en DAB+ dans le Nord de la France sur les secteurs de Lille, Douai, Dunkerque et, à la rentrée, sur le secteur de Valenciennes. La station annonce également sa prochaine arrivée, en décembre 2018, sur les secteurs de Strasbourg, de Mulhouse, et de Colmar dans l'Est et dans le lyonnais, sur les secteurs de Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu,Tarare et Lyon où elle diffuse déjà en FM.