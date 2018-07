FIP : un record historique en Ile-de-France

Dans la capitale, FIP enregistre 4.1% d’audience cumulée sur la saison comprise entre septembre 2017 et juin 2018, soit une hausse de + 0.9 point. Pour la dernière 126 000 IDF de la saison, FIP enregistre 2.4 d'audience cumulée et 2.4 de part d'audience. La chaîne de Radio France confirme sa forte présence sur les supports numériques en France et dans le monde et maintient sa forte présence sur les supports numériques et se place à nouveau 6e au classement ACPM des marques de radios les plus diffusées en ligne. Enfin, FIP et ses webradios ont réalisé plus de 5.5 millions d’écoutes actives en France et près de 7.9 millions dans le monde