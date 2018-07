Latina gagne 17 000 auditeurs en Île-de-France

Avec 354 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France, Latina voit son audience progresser de 17 000 auditeurs par rapport à la vague précédente. Latina reste la première radio indépendante d’île de France. Sur la tranche 6h-9h, Latina gagne 10 000 auditeurs sur un an. Un succès que l’on doit à la matinale "Latino Show" animée par Roberto, Peggy et Jérôme. De son côté Voltage se maintient avec 225 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France. L’émission du soir "Tout peut arriver" enregistre une belle progression avec une PDA de 1.4%, soit 2.8 fois plus que la saison précédente. Swigg, "la radio des cultures urbaines", avec 160 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France, reste stable par rapport à la vague de avril-juin 2017.