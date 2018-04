55 000 nouveaux auditeurs pour M Radio

M Radio totalise 128 000 auditeurs quotidiens en Ile-de-France, selon la dernière vague Médiamétrie sur la période janvier-mars 2018, soit une progression de 55 000 nouveaux auditeurs. "C’est la plus forte progression des radios musicales nationales à Paris" indique ce matin la station," propriété d'Espace Group. "M Radio s’impose comme la radio numéro 1 sur la chanson française à Paris, devant Chante France et France Bleu". Elle progresse sur un an et sur une vague sur tous les indicateurs : audience cumulée, durée d’écoute et part d’audience.

M Radio rappelle qu’elle est "la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises. Un programme unique pour un réseau". Elle diffuse ses programmes sur 100 fréquences en France.