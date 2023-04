47FM : un "47FM Live" pour les 15 ans de la radio

La radio privée 47FM a été lancée à Agen en 2007 par Frédéric Courtine, cofondateur du groupe de Mediameeting avec Anne-Marie de Couvreur et Jean-Louis Simonet. Au départ, elle n’avait que deux fréquences, sur l’Agenais (87.7) et sur Vire-sur-Lot/ Fumel (87.6). La fréquence de Nérac (96.2) en Albret lui a été accordée en 2015. En 2022, le groupe Mediameeting a cédé 47 FM au groupe COM’Presse dirigé par Julien Leclercq, afin de se recentrer sur le développement du DAB+ avec la seule radio qu’il conserve, AirZen. L’équipe de 47 FM est soulagée que leur outil de travail soit repris par un acteur local du domaine de l’information et de la communication.