126 000 Radio : entre confirmations et déceptions

Dans l’ordre, et dans la catégorie "Programmes généralistes" ainsi baptisée par Médiamétrie, RTL, et cela ne vous aura bien sûr pas échappé, réalise une part d’audience plus élevée que son audience cumulée : 12.7 de PDA pour 11.8 d’AC pour 2h25 de DEA (durée la plus élevée de cette 126 000 Radio). C’est sa meilleure saison depuis 10 ans. De quoi se friser les moustaches non ? France Inter est à 10.7 en Audience Cumulée pour 10.5 de PDA. On aurait pu croire que la Coupe du monde aurait eu un effet bénéfique sur l’audience de RMC ce matin à 7.8 contre 7.7, il y a un an et avec désormais une PDA à 6.8. France Bleu, on en parle ? 6.4 en 2017 et 6.4 en 2018. Des questions ?