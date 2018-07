Vers une nouvelle mesure d’audience de la radio

Cette mesure repose sur un double dispositif pour appréhender au mieux l’ensemble des enjeux du média radio (diversité géographique, nouveaux modes d’écoute…). D'abord, un recueil automatique des audiences via un audimètre qui équipera un panel d’individus représentatif de la population française de 13 ans et plus. Les données recueillies auprès de cet échantillon seront utilisées pour la mesure de l’audience de la radio en live et en replay (streaming différé et podcasts).

Enfin, elle repose sur une étude téléphonique déclarative complètera le recueil automatique pour la mesure d’audience de la radio aux niveaux local et régional.