100 titres incontournables sélectionnés par M Radio

Les auditeurs de M Radio peuvent retrouver dès aujourd'hui "les 100 plus belles voix de la chanson française" dans ce coffret 5 CD qui propose les titres de Gims, Johnny Hallyday, Vianney, Zazie, Serge Gainsbourg, Jenifer, Slimane, Christine and the Queens, Christophe ou encore Claude François, Zaz, Christophe Maé...

À l'occasion de la sortie de cette compilation, M Radio rappelle qu'elle soutient la chanson française et les artistes francophones. "M Radio est le seul réseau national à proposer une programmation musicale composée à 100% de chansons françaises" rappelle un communiqué.