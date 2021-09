franceinfo lance "les matins présidentiels"

Un candidat. Sept journalistes experts. Deux heures d'échange. À six mois du scrutin de 2022, Xavier Bertrand est le premier invité des "matins présidentiels" de franceinfo. Deux heures en face à face pour prendre le temps de comprendre, détailler et questionner le projet présidentiel du prétendant à l’Élysée afin d’éclairer le choix des électeurs. Une matinale spéciale de 7h à 9h pilotée par Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia entourés des spécialistes de la rédaction et clôturée par une séquence d’interactivité avec les auditeurs de franceinfo et les lecteurs du Parisien-Aujourd'hui en France.

La première édition des "matins présidentiels" avec Xavier Bertrand sera débriefée dans les "informés du matin" avec Renaud Dély et ses invités, de 9h à 9h30, en double diffusion radio/TV.