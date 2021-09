franceinfo lance "Le vrai du faux junior"

Avec ce rendez-vous, franceinfo veut renforcer son engagement auprès des plus jeunes en les sensibilisant à la vérification de l’information, à mi-chemin entre ses missions essentielles d’éducation aux médias et de lutte contre la désinformation. Tous les vendredis à 14h20 et 16h20, Émilie Gautreau, journaliste à la Cellule Vrai du Faux de franceinfo, tend son micro à des adolescents qui s’interrogent sur des informations qui les interpellent ou leur semblent douteuses. Dans "Le vrai du faux junior", ils tentent de les vérifier avec l’aide la Cellule Vrai du Faux ou de spécialistes. Un nouveau rendez-vous de vérification de l’information construit avec des collégiens et lycéens pour les sensibiliser aux fausses informations qui les entourent, exercer leur esprit critique et leur permettre d’acquérir les bons réflexes pour s’informer.