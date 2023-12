franceinfo et Bayard Jeunesse lancent un programme d’éducation à l’information

C'est pourquoi franceinfo et Bayard Jeunesse s'associent, et lancent une opération de sensibilisation à l'information de grande ampleur, auprès des scolaires. Par ce programme de conférences en présentiel et de webinaires, franceinfo et Bayard Jeunesse s'engagent à accompagner le corps enseignant en proposant de nouvelles initiatives, et en mettant à leur disposition des outils pédagogiques pratiques et innovants afin qu'ils ne soient pas seuls dans leur démarche. Coup d'envoi de cette opération "j'apprends l'info !" le jeudi 11 janvier avec des webinaires à suivre en présentiel, à la Maison de la Radio et de la Musique ou en streaming. Suivra tout au long de l'année, une offre de webinaires et d'outils pédagogiques à suivre en classe avec les élèves en streaming interactif et en replay.