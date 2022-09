franceinfo, L'Équipe et France Télévisions lancent "Demain le sport"

À deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, "Demain le Sport" se veut un lieu de rencontre unique entre les acteurs du monde sportif français et international, et le grand public. Une journée riche en réflexions et échanges sur le sport de demain, sous toutes ses facettes.

Cette journée gratuite s’adresse à tous ceux pour qui le sport occupe une place centrale, aussi bien dans leur métier, leurs études ou simplement dans leur vie quotidienne. Professionnels, élus, étudiants, associations, pratiquants ou passionnés de sport, "Demain le Sport" a l’ambition de réunir tous ceux qui font et feront le sport en France.