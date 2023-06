franceinfo : Jérôme Chapuis présentera la matinale

Diplômé de l’Université Paris Dauphine et de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, Jérôme Chapuis, 46 ans, entre à RMC en 1999, puis un an plus tard à Europe 1. Il y présente les journaux du matin avant d’intégrer le service politique. En 2011, il rejoint RTL.

Àl’issue de la campagne présidentielle de 2012, il se voit confier le Grand Jury RTL, qu’il animera durant trois saisons. De 2015 à 2019, il est présentateur pour la matinale de RTL. En 2019, il rejoint La Croix comme rédacteur en chef. Parallèlement, il présente durant 3 ans l’émission "Un Monde en Doc", tous les week-ends sur Public Sénat. En juillet 2021, il est nommé directeur de la rédaction de La Croix.