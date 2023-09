eStat Podcast : les replays les plus populaires cet été

Avec 18 218 000 écoutes et/ou téléchargements, l'émission "L'After Foot" diffusée sur RMC est l'émission la plus réécoutée durant la période estivale. Suivent "Les Grosses têtes (RTL) avec 10 351 000, "Affaires sensibles (France Inter) avec 7 509 000, "Hondelatte raconte" (Europe 1) avec 7 225 000 et "Franck Ferrand raconte" (Radio Classique) avec 6 102 000 écoutes et/ou téléchargement. Par ailleurs, on notera que France Inter est une nouvelle radio la plus réécouté avec un volume global de 37 millions d'écoutes et/ou téléchargements (grâce notamment à plusieurs de ses émissions comme "Affaires sensibles", "C'est encore nous", Géopolitique" ou encore "La Bande originale").

Dans le peloton de tête, France Culture, RMC, RTL et Europe 1 occupent respectivement les premières places...