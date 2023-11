eStat Podcast : "L'After Foot", l'émission la plus téléchargée

En octobre, Radio France a enregistré une hausse de 14% sur un an de ses écoutes à la demande. Les radios France Inter (44 634 000) et France Culture (31 609 000) sont les plus podcastées. Par ailleurs, Radio France place 15 de ses replays de dans le top 30 de l'eStat Podcast... RMC décroche la 3e place (31 027 000). Elle est suivie par RTL (30 713 000) et Europe 1 (13 457 000).

Une nouvelle fois "L'After Foot" sur RMC est l'émission la plus podcastée de France avec 16 435 000 d'écoutes et/ou de téléchargements. Dans le Top 3, on retrouve "Les Grosses Têtes" sur RTL (15 258 000) et "Hondelatte raconte" sur Europe 1 (7 454 000).