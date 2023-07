eStat Podcast : "L'After Foot", l'émission la plus téléchargée

Avec 16 597 000 écoutes et/ou téléchargements au mois de juin,"L'After Foot", diffusée sur RMC, est la plus réécoutée de France en replay. La deuxième place revient à l'émission "Les Grosses têtes" sur RTL avec 13 555 000. Loin derrière, "Hondelatte raconte" sur Europe 1 (7 714 000), "C'est encore nous !" sur France Inter (7 351 000) et "Affaires sensibles" sur France Inter (6 086 000).

France Inter, encore : la station de Radio France est la plus téléchargée en juin dernier avec plus de 42 millions d'écoutes et/ou de téléchargements. Suivent RMC (30 103 000), RTL (27 652 000), France Culture (25 587 000), Europe 1 (14 722 000)...