Une soirée spéciale Indochine sur Nostalgie

Depuis 1981, le groupe traverse le temps et cumule les tubes : "L'Aventurier", "Canary Bay", "Trois nuits par semaine", "Des fleurs pour Salinger", "J'ai demandé à la lune", "Kao Bang", "Les Tzars", "Miss Paramount"... On ne compte plus les nombreux succès de l’un des plus grands groupes français. Ce jeudi 4 juin, Indochine s’installe sur Nostalgie et se confiera sur ce retour musical et leurs futurs projets. D'abord, de 21h à minuit, Nicolas Sirkis et oLi dE SaT seront les invités de Guillaume Aubert dans l’émission "Nostalgie Génération 80".

Ensuite, de minuit à 6h, laradio diffusera "La nuit Indo sur Nosta". Toute la nuit, en direct, Max proposera aux auditeurs d’écouter les titres marquants de la carrière du groupe. Versions maxis, live, versions originales… bref, le meilleur d’Indochine.