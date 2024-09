Indochine en direct avec les auditeurs de France Bleu

Le mardi 10 septembre, de 19h à 21h, Nicolas Sirkis et Oli De Sat seront les invités d’Émilie Mazoyer dans "Décibels", le rendez-vous musical et quotidien de France Bleu, pour une émission spéciale de deux heures.

Au programme : les coulisses de la création de l'album, la découverte des nouvelles chansons, les secrets de fabrication, des souvenirs, des anecdotes et leurs grands projets… ainsi qu’une conversation avec les auditeurs. D'ailleurs, les fans d’Indochine pourront poser leurs questions en direct au 0810 055 056.