Nostalgie élue "meilleure radio de l'année"

Sur la saison 2023-2024, Nostalgie a enregistré ses meilleures audiences depuis 17 ans en journée et 15 ans sur la matinale. Nostalgie, la deuxième radio musicale de France avec 3.6 millions d'auditeurs quotidiens, présente une programmation musicale variée et unique : "elle est la radio référente des années 80" précise un communiqué. La station propose également "Les Matins Nostalgie" avec Philippe et Sandy qui réveille 1.3 million d'auditeurs avec la promesse "Bonne Musique, Bonne Humeur". Prolongée sur le digital, Nostalgie offre aux auditeurs plus de 50 radios digitales thématiques et se classe 2e marque musicale de radios digitales.

Forte de sa constante progression, "Nostalgie est aujourd'hui propulsée au rang de marque tendance et intergénérationnelle qui lui permet désormais d'arborer légitimement son trophée de meilleure radio de l'année".