Nostalgie : une émission spéciale playlist des JO de Paris

Des milliards de téléspectateurs à travers le monde ont vu Cerrone jouer son titre "Supernature" pour l'illumination de la Tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Lors de sa sortie, ce morceau iconique avait été vendu à plus de 150 000 exemplaires en France et grâce aux JO 2024, il bat de nouveaux records et devient le plus recherché sur Shazam. "Supernature" se retrouve ainsi 2e du classement mondial et 1er dans 10 pays.

"Marc Cerrone cumule les tubes depuis ses débuts dans l'industrie musicale. Figure emblématique de la musique électronique et du disco, il s'est illustré avec "Supernature", "Give Me Love" ou encore "Love in C Minor" dans les années 70-80 et compte à son actif plus de 30 millions d'albums vendus" rappelle Nostalgie.