Une soirée "Sous les pavés 2018" pour franceinfo

Lanceurs d’alertes, émancipation, nouvelles solidarités, libertés individuelles, discriminations… L'introduction de cette soirée sera assurée par Florence Cestac et Romain Goupil. De nombreux témoignages présentés par Mathilde Munos, ponctueront deux tables rondes animées par Olivier de Lagarde autour de deux interrogations principales : que nous reste-t-il de mai 68 et quelles sont les valeurs qui ont été transmises par cette génération en révolte ? Trois invités évoqueront l’héritage qu’ils ont reçu et qu’ils ont voulu transmettre ou analyser.