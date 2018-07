Une saison réussie pour M Radio

Sur cette saison 2017-2018, M Radio enregistre un record d’audience depuis 6 ans en fidélisant 66 000 nouveaux auditeurs. La station se félicite des audiences pour sa matinale "Le Grand Réveil" avec Alexandre Devoise et Tiffany qui réalise un record d’audience de saison depuis 6 ans. Succès également pour la nouvelle émission "Bienvenue chez Vous" entre 14h et 16h avec Ombeline et Jean-Pierre en progression de 52% sur 1 an. Une saison marquée par les concerts privés de Florent Pagny, Calogero, Marc Lavoine, Kendji, Louane, Vianney …, "Le Grand Réveil" délocalisé à Marseille, Lyon, … et le changement de nom de la station, changement intervenu le 1er Janvier dernier. Un changement de nom validé par les auditrices et auditeurs de M Radio marqué par les 2 vagues de sondages de ce début d’année en forte progression.