Une nouvelle matinale commune sur RMC et BFMTV

Cette nouvelle initiative radio/TV/digital vient renforcer la stratégie de la simultanéité opérée depuis plusieurs année par RMC avec les diffusions communes de "Bourdin Direct" sur BFMTV depuis 2007, "Apolline Matin" sur RMC Découverte, "Les Grandes Gueules" sur RMC Story et donc, le 11 janvier 2021, l'arrivée de l'émission "Neumann - Lechypre", de 12h à 15h sur RMC Story. Chaque samedi et dimanche matin, sur BFMTV et RMC, Perrine Storme et Stefan Etcheverry feront un tour d'horizon de l'actualité du week-end avec des reportages, des témoignages, des rendez-vous éco, sport et culture.

"Les rédactions de RMC et RMC Sport participeront étroitement à la construction de cette nouvelle matinale radio/TV, un atout supplémentaire pour toutes les antennes" précise un communiqué.