Une nouvelle campagne pour M Radio

Ces artistes sont les plus diffusés et plébiscités sur M Radio. "Ce spot illustre la promesse musicale de la station : M Radio numéro 1 sur la chanson française" précise un communiqué.

Diffusée en digital, cette campagne est à retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. M Radio est la seule radio nationale 100% chansons françaises en FM et DAB+. Elle est écoutée par 569 000 auditeurs écoutent chaque jour M Radio.