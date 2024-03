Une nouvelle Fête de la radio les 6 et 7 juin 2024

En 2024, l'équipe organisatrice encourage chaque radio, qu'elle soit grande ou petite, traditionnelle ou numérique, à s'approprier cette fête en organisant ses propres événements. Qu'il s'agisse de concerts en direct, de sessions de questions-réponses avec des personnalités, de reportages spéciaux, ou de toute autre initiative qui reflète l'esprit de la radio, votre participation enrichira cette célébration et mettra en lumière la diversité et la richesse de notre paysage radiophonique.

L'objectif : célébrer la résilience et l'innovation de la radio à travers les âges, et encourager une réflexion sur son avenir dans notre société numérique. En mettant en avant les valeurs de la radio, telles que la proximité, l'accessibilité, et la diversité, il s'agit de renforcer les liens entre les stations et leurs auditeurs, tout en explorant de nouvelles avenues pour enrichir et étendre l'expérience radiophonique à l'ère numérique.