Une nouvelle campagne de communication pour RFM

Surfant sur "le phénomène FOOH" (Fake out of home) qui a envahi ces derniers mois les réseaux sociaux, RFM a souhaité mettre en télévision et sur les réseaux une publicité mélangeant à la fois 3D et VFX, pour "un résultat percutant dans un format ultra-court" (12 secondes).

Ce spot sera ainsi diffusé sur les réseaux sociaux mais également YouTube, en TV (BFM TV, France TV, AB1, RTL9…) et sera décliné en print dans le cadre d’un vaste plan presse national et local.