Une nouvelle "Dictée en gare" avec France Culture

Pour cette troisième édition, c’est en gare d’Ermont-Eaubonne que le fondateur de la "Dictée géante" Rachid Santaki animera 5 sessions gratuites et ses réservation ( à 10h, 11h, 13h, 14h et 15h) le 27 septembre prochain, avec la complicité de ses invités surprises dans le hall de la gare d’Ermont-Eaubonne.

Depuis presque dix ans, Rachid Santaki, écrivain et scénariste fait "sortir la dictée de l'école" pour la décliner dans des lieux incroyables et en faire un exercice populaire. Le romancier a déjà lu plus de 500 textes dans des établissements pénitentiaires, des quartiers urbains, au Stade de France, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur France Culture, dans un rendez-vous hebdomadaire jusqu’à l’été 2022 et dans des podcasts disponibles sur le site de la radio et l’application Radio France.