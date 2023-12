Tieline publie un ebook pour réussir ses diffusions à distance

"Sports Remote Broadcasting eBook" comprend également des interviews d'utilisateurs qui ont utilisé des codecs Tieline pour couvrir un large éventail d'événements sportifs. L'objectif de cet ouvrage est avant tout d'être utile lorsque vous prendrez des décisions d'achat dans les mois à venir.

Rappelons que l'entreprise commercialise le codec ViA (présenté à chaque étape du RadioTour par l'entreprise SAVE Diffusion). Il permet une diffusion audio en direct, permet d'enregistrer des interviews, de visualiser et de gérer enregistrements, de créer des listes de lecture directement depuis l'appareil. ViA est compatible avec l'application Report-IT ou avec d'autres codecs IP. Jusqu'à 3 flux redondants peuvent être configurés pour établir une connexion.