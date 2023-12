Tech focus by RedTech Magazine



IPSTREAM X/20 ET R/20 de TELOS ALLIANCE AJOUTENT DES FONCTIONS DE FILIGRANE



Web : Telos est synonyme de streaming audio depuis la fin des années 90, lorsqu'elle a présenté ses premiers encodeurs de streaming aux diffuseurs. Les produits Z/IPStream de Telos Alliance ont récemment reçu une importante mise à jour avec la sortie du logiciel Z/IPStream X/20 pour les PC Windows et de son frère monté en rack, Z/IPStream R/20. La grande nouveauté pour les diffuseurs en continu est que X/20 et R/20 offrent désormais le codage en filigrane Nielsen et Kantar en option, ce qui permet aux utilisateurs de tirer pleinement parti des dernières technologies de mesure de l'audience pour suivre l'écoute sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. Une autre nouveauté pour ces produits est la disponibilité du nouveau traitement Omnia Forza, une option de niveau intermédiaire entre le traitement Omnia standard à trois bandes et le traitement Omnia.9 en option. Les deux produits Z/IPStream conservent les codecs audio Fraunhofer authentiques qui ont fait leur réputation, notamment HE-AACv1, HE-AAC v2, AAC-LC, MP3 et xHE-AAC, ainsi que la diffusion en continu adaptative pour les formats Apple HLS et Microsoft smooth streaming.L'IPSTREAM est distribué par IP-Studio en France.Web : ip-studio.com

Rédigé le Jeudi 14 Décembre 2023