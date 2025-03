Tech Focus by RedTech

Alors que l'industrie de la radio et de l'audio professionnel continue d'évoluer, plusieurs fabricants annoncent des innovations marquantes. Wheatstone élargit son offre avec les consoles numériques Audioarts DML-12 et DML-8, conçues pour les petites structures et l'exportation. Lawo, de son côté, améliore ses consoles mc² avec une mise à jour logicielle optimisant la gestion des canaux et l'intégration avec Waves. Telos Alliance renouvelle sa gamme xNode Livewire AoIP, garantissant une meilleure redondance et une compatibilité accrue avec les standards actuels. Enfin, Ferncast et Broadcast Bionics unissent leurs forces pour intégrer Aixtream à VirtualRack, facilitant ainsi l'accès à des solutions audio conteneurisées. Tour d'horizon avec ce Tech Focus by RedTech.