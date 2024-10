Tech Focus by RedTech

Des avancées majeures sont présentées dans le domaine de la radiodiffusion, avec des solutions allant du nouvel émetteur FM 2 kW de WorldCast Systems aux outils de streaming de RCS Revma. Digidia et Ferncast complètent ce panorama avec des technologies pour le DAB/DRM et le contrôle du volume sonore. FM, DAB, streaming et contrôle... Tour d'horizon avec ce Tech Focus by RedTech.